23 октября, 03:46

Политика

Трамп заявил, что Индия прекратит закупать российскую нефть к концу 2025 года

Фото: ТАСС/AP/Manuel Balce Ceneta

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп считает, что Индия практически полностью прекратит закупать российскую нефть к концу 2025 года. Об этом американский лидер заявил во время встречи с генсеком НАТО Марком Рютте в Белом доме.

Трамп подчеркнул, что отказ Индии от российской нефти – это процесс, который невозможно остановить. По его мнению, объемы закупок Нью-Дели у Москвы вскоре сократятся практически до нуля.

При этом ранее глава Белого дома уже выступал с подобным заявлением. Тогда он сообщил, что премьер-министр Индии Нарендра Моди якобы уведомил его о готовности прекратить закупки нефти у России.

Однако вице-премьер России Александр Новак подчеркивал, что Нью-Дели продолжит сотрудничать с Москвой по поставкам энергоресурсов, несмотря на заявления Вашингтона.

политикаэкономика

