Reuters: индийские НПЗ впервые закупили нефть в Гайане

Два нефтеперерабатывающих предприятия Индии впервые приобрели крупную партию нефти у американской компании Exxon Mobil, которая базируется в Гайане. Об этом сообщает RT со ссылкой на Reuters.

Направить Индии нефть американская компания должна в конце декабря или в начале января следующего года.

Ранее глава Минфина США Скотт Бессент заявлял, что Вашингтон планирует в скором времени увидеть рост закупок Индией американской нефти вместо российской. По его словам, Нью-Дели начнет ребалансировку в течение следующих нескольких недель и месяцев.

Спустя время президент США Дональд Трамп рассказал, что премьер-министр Индии Нарендра Моди сообщил ему о готовности прекратить закупки нефти у России. При этом, по его словам, Нью-Дели продолжит покупать ископаемое топливо у Москвы в случае урегулирования украинского конфликта.

В свою очередь, власти Индии заявили, что в сфере импорта энергоносителей ориентируются на интересы потребителей. Говоря о сотрудничестве с США, представитель индийского МИД Рандхир Джайсвал сообщил, что страна на протяжении многих лет стремилась расширить закупки энергии в Штатах.