Вице-премьер Новак ответил на слова Трампа об отказе Индии от российской нефти

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

Индия продолжит сотрудничать с Россией по поставкам энергоресурсов, несмотря на заявления США. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак на полях Российской энергетической недели, комментируя заявления со стороны Вашингтона.

Ранее президент Соединенных Штатов Дональд Трамп рассказывал, что премьер-министр Индии Нарендра Моди сообщил ему о готовности прекратить закупки нефти у России. При этом уточнялось, что данный процесс потребует времени.

"Мы с нашими дружескими партнерами продолжаем взаимодействие. Наш энергетический ресурс востребован, он экономически выгоден, целесообразен", – передает ТАСС слова Новака.

Москва видит сигналы об отказе стран от закупок нефти в прессе. При том что в действительности партнеры РФ заявляют, что никто им не может указывать и они будут сами выбирать свой путь.

До этого официальный представитель МИД Индии Рандхир Джайсвал подчеркивал, что власти государства в сфере импорта энергоносителей ориентируются на интересы потребителей в условиях нестабильной энергетической ситуации. В числе задач – обеспечение стабильных цен на энергоносители и надежных поставок, указывал он.

