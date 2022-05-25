Gucci создаст свою команду киберспортсменов

Фото: YouTube/Gucci

Итальянский бренд Gucci объявил о запуске глобальной игровой академии для подготовки киберспортсменов. Об этом сообщает "Газета.ру".

Проект получил название Gucci Gaming Academy. Он запущен при участии Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и киберспортивной платформы Faceit.

Команда, представляющая Gucci Gaming Academy, ранее дебютировала на турнире по игре Counter-Strike. Коллектив представили по одному спортсмену из Латвии и Литвы, а также двое игроков из Польши.

В академию Gucci будут зачислять на основании двух факторов – игровых показателей и успешного собеседования. Кандидаты на вступление в команду будут подписывать контракты на 12 месяцев, но смогут досрочно перейти в другой киберспортивный коллектив.

Сотрудничество с ВОЗ будет направлено на поддержку психологической и физической формы киберспортсменов Gucci.

В январе министерство спорта РФ включило бег и приседания в федеральный стандарт подготовки киберспортсменов. Также в регламенте обозначены технические требования компьютерного оборудования.

