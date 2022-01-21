Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Спорт

17:23

Главная / Новости /

В Федерации компьютерного спорта рассказали, зачем игрокам сдавать нормативы по бегу

"6 дней по 6 часов". Для чего геймерам нужны нормативы по бегу
спорт технологии эксклюзив

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Президент Федерации компьютерного спорта Москвы Максим Флер рассказал Москве 24, что без физических упражнений профессиональным киберспортсменам сложно добиваться высоких результатов.

Ранее министерство спорта включило бег, приседания и еще ряд физических упражнений в федеральный стандарт подготовки киберспортсменов. Согласно документам, мужчины должны пробегать 3 километра за 15 минут, 100 метров – за 14,4 секунды и приседать 25 раз без остановки. Женщинам необходимо пробегать 2 километра за 12 минут, 100 метров – за 17,6 секунды, а приседать 23 раза.

Любые соревнования в компьютерном спорте подразумевают большие когнитивные нагрузки на спортсмена. Для того чтобы достигать результата, требуется быть в хорошем состоянии и тела, и духа. Эти стандарты как раз показывают базовые упражнения, которые требуются спортсмену, чтобы быть здоровым человеком.
Максим Флер
президент Федерации компьютерного спорта Москвы

В качестве примера нагрузок на киберспортсменов Флер привел прошлогодний чемпионат мира по компьютерной игре Dota 2 The International 10. В нем российско-украинская команда Team Spirit заняла первое место и заработала $18,2 млн.

"Наши ребята были вынуждены сначала играть матч за 2–3-е место, который начался в 9 утра, а в 14 дня начался матч за первое место. И они играли с претендентами на первое место, у которых был единственный матч в этот день. А наши ребята сыграли две серии и смогли выиграть. Физически некрепкий человек не сможет этого сделать", – сказал президент Федерации компьютерного спорта Москвы.

По его словам, при подготовке киберспортсмена требуется абсолютно гармоничное развитие. "Киберспортсмен должен быть и здоровым человеком, и четко понимать теорию, и быть отличным практиком, много тренироваться. Нужны и практические занятия – как индивидуальные, так и командные, нужны теоретические знания, нужны физические упражнения", – сказал специалист.

Профессиональные игроки могут тренироваться в профильную игру шесть дней в неделю по шесть часов. Он добавил, что стандарт дал организациям спортивной подготовки законное право открывать секции и отделения по компьютерному спорту.

Минспорт разработал стандарт подготовки киберспортсменов

Читайте также

Носатов Иван

© 2012 – 2021

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать