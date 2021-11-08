Милонов предложил включить киберспорт в учебные программы допобразования

14:21
Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин
Киберспорт должен быть включен в учебные программы дополнительного образования, заявил депутат Госдумы Виталий Милонов в интервью для Cybersport Metaratings.
Депутат отметил, что Россия стала ведущей киберспортивной державой. По его мнению, на программах дополнительного образования ребята могут оттачивать свой профессионализм.
"Конечно, компьютерозависимость остается видом психического отклонения, но киберспорт – это способ преодоления зависимости и извлечь из нее что-то полезное. Это лучше, чем сидеть и залипать в TikTok на ужасные видео Дани Милохина и Моргенштерна", – подчеркнул Милонов.
Ранее сообщалось, что российско-украинская команда Natus Vincere (Navi) победила на главном турнире по компьютерной игре Counter-Strike: Global Offensive. Соревнование PGL Major проходило в Стокгольме в период с 26 октября по 7 ноября. Всего в турнире приняли участие 24 команды. В финале Navi оказалась сильнее французской команды G2 Esports.
Российско-украинская команда выиграла ЧМ по киберспорту
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: