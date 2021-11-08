Милонов предложил включить киберспорт в учебные программы допобразования

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Киберспорт должен быть включен в учебные программы дополнительного образования, заявил депутат Госдумы Виталий Милонов в интервью для Cybersport Metaratings.

Депутат отметил, что Россия стала ведущей киберспортивной державой. По его мнению, на программах дополнительного образования ребята могут оттачивать свой профессионализм.

"Конечно, компьютерозависимость остается видом психического отклонения, но киберспорт – это способ преодоления зависимости и извлечь из нее что-то полезное. Это лучше, чем сидеть и залипать в TikTok на ужасные видео Дани Милохина и Моргенштерна", – подчеркнул Милонов.

Ранее сообщалось, что российско-украинская команда Natus Vincere (Navi) победила на главном турнире по компьютерной игре Counter-Strike: Global Offensive. Соревнование PGL Major проходило в Стокгольме в период с 26 октября по 7 ноября. Всего в турнире приняли участие 24 команды. В финале Navi оказалась сильнее французской команды G2 Esports.

