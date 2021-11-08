Команда Natus Vincere выиграла главный турнир по CS:GO

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Российско-украинская команда Natus Vincere (Navi) победила на главном турнире по компьютерной игре Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO).

Соревнование PGL Major проходило в Стокгольме в период с 26 октября по 7 ноября. Всего в турнире приняли участие 24 команды.

В финале Navi оказалась сильнее французской команды G2 Esports.

Уточняется, что в состав российско-украинского коллектива входят Александр s1mple Костылев (Украина), Валерий B1t Ваховский (Украина), Денис electronic Шарипов (Россия), Кирилл BoombI4 Михайлов (Россия) и Илья Perfecto Залуцкий (Россия). В ходе турнира команда ни разу не проиграла.

Призовой фонд турнира составил 2 миллиона долларов. При этом команде-победителю досталась половина от указанной суммы.

Ранее российская команда Team Spirit выиграла чемпионат мира по компьютерной игре Dota 2 The International 10. В гранд-финале турнира россияне одержали победу над командой из Китая PSG.LGD со счетом 3:2 по картам.

За первое место игроки получили 18,2 миллиона долларов.