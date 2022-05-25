Путин представил нового главу МЧС Куренкова

Владимир Путин представил нового главу МЧС Александра Куренкова. Поприветствовать своего нового руководителя офицеры ведомства собрались в центре управления в кризисных ситуациях.

Кандидатура Куренкова была внесена в Совет Федерации президентом. Ранее он занимал должность замдиректора Росгвардии. 25 мая сенаторы проголосовали за утверждение Куренкова на посту главы МЧС. Позже Путин подписал указ о его назначении.

Также президент поблагодарил Александра Чуприяна за работу на посту исполняющего обязанности главы МЧС и выразил надежду, что руководящий состав ведомства поможет новому министру войти в курс дела.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

