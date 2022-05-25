Путин заявил об отсутствии роста безработицы в России

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Владимир Путин на заседании президиума Госсовета заявил, что уровень безработицы в России не растет и составляет 4%. По его словам, показатель немного снизился.

"Честно говоря, мы не прогнозировали, но исходили из того, что возможен даже всплеск безработицы, а она снижается. Нам нужно этим дорожить и самым внимательным образом анализировать то, что происходит, поддерживать эту тенденцию", – сказал глава государства.

При этом вице-премьер РФ Татьяна Голикова ранее заявила, что в России впервые с 1 марта увеличилось число безработных граждан. Рост составил четыре тысячи человек, что является достаточно небольшим показателем.

В Минэкономразвития между тем заявили, что пик безработицы ожидается в третьем квартале 2022 года – с июля по сентябрь.

