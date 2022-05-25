Мишустин заявил о запуске системы электронных перевозочных документов в РФ с 1 сентября

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Государственная система электронных перевозочных документов будет запущена в России с 1 сентября, сообщается в телеграм-канале правительства РФ.

"В итоге повысится скорость доставки товаров и грузов, предприятия смогут быстрее организовывать новые цепочки поставок", – отметил премьер-министр РФ.

Кроме того, благодаря данной системе будут упрощены бизнес-процессы и сокращены расходы участников рынка. Также появится возможность отказаться от бумаг.

Уточняется, что операторы электронного документооборота будут осуществлять взаимодействие между госсистемой и бизнесом.



В правительстве подчеркнули, что одной из основных задач Транспортной стратегии до 2030 года является перевод перевозочных документов в электронный вид.

Ранее Владимир Путин заявил о необходимости перестраивать логистику, разрабатывать новые транспортные проекты на фоне переключения глобальной экономической активности с Запада на другие регионы. При этом важно в таких проектах закладывать избыточную мощность с расчетом на перспективу, считает он.