Кабмин РФ отменил пограничный контроль для фур с товарами первой необходимости

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Правительство РФ отменило весовой и габаритный контроль фур, которые доставляют в страну продовольственные и непродовольственные товары первой необходимости.

Как отметил на заседании кабмина Михаил Мишустин, сегодня в условиях внешнего давления власти должны обеспечить беспрепятственный ввоз в страну социально значимой продукции.

Данное решение будет действовать до 1 сентября 2022 года.

Ранее в Минпромторге сообщили, что некоторые международные перевозчики, преимущественно из недружественных стран, продолжают отказываться от поставок российской продукции.

Временные трудности для транспортировки грузов, указали в ведомстве, также создает запрет ЕС на въезд грузовых автомобилей с российскими номерами и отзыв страхового покрытия для грузовиков европейских перевозчиков, находящихся на территории РФ.

