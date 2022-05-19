Правительство выделит почти 3 млрд рублей на поддержку грузовых авиакомпаний

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении из бюджета 2,9 миллиарда рублей на поддержку российских грузовых авиакомпаний. Документ опубликован на сайте правительства России.

"Выделить в 2022 году Росавиации в целях предоставления субсидий <...> российским авиакомпаниям, осуществляющим грузовые перевозки, <...> в условиях внешнего санкционного воздействия бюджетные ассигнования в размере 2,9 миллиарда рублей из резервного фонда правительства РФ", – говорится в распоряжении.

Проконтролировать целевое использование средств авиакомпаниями Мишустин также поручил Росавиации. Соответствующий доклад ведомство должно будет представить до 1 февраля 2023 года.

Ранее российское правительство одобрило проект возмещения операционных расходов авиакомпаниям, осуществляющим перевозки внутри РФ. Контроль реализации программы частичной компенсации расходов перевозчиков был поручен главе Минтранса РФ Виталию Савельеву.

