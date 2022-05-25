Путин назвал нового главу МЧС служакой, а не карьеристом

Фото: council.gov.ru
Новый министр РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий является не карьеристом, а служакой, заявил Владимир Путин.
"Александр Вячеславович не карьерист в плохом смысле слова, а наоборот, он служака, знает то дело, за которое берется, досконально, умеет погружаться, умеет, будучи человеком зрелым, выстроить отношения в коллективе", – сообщил он во время посещения штаб-квартиры МЧС.
Отдельно президент поблагодарил временно исполняющего обязанности главы МЧС Александра Чуприяна за его работу, а также выразил надежду на введение нового министра в курс дела руководящим составом МЧС.
"Я надеюсь, что все эти планы (развития и технического переоснащения министерства до 2030 года. – Прим. ред.) будут реализованы. Государство выделяет на это серьезные ресурсы – 196 миллиардов рублей", – добавил российский лидер.
По словам президента, необходима новая специальная, авиационная, автомобильная техника, а также техника для противопожарной борьбы, чтобы МЧС отвечало на те вызовы, с которыми в настоящий момент сталкивается страна.
Ранее Владимир Путин назначил генерал-майора Александра Куренкова главой МЧС.
Президент РФ внес кандидатуру Куренкова на должность министра на рассмотрение Совфеда 23 мая. Ранее Куренков работал на посту заместителя директора Росгвардии, а также служил в ФСБ и ФСО.
В среду, 25 мая, Совет Федерации на пленарном заседании единогласно поддержал выдвинутую Путиным кандидатуру.
Предыдущий руководитель ведомства Евгений Зиничев погиб в сентябре 2021 года, пытаясь спасти режиссера Александра Мельника на межведомственных учениях в Норильске. Президент РФ присвоил ему звание Героя России посмертно.
Александр Куренков назначен главой МЧС
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