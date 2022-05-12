Встречающий российских военных восьмилетний Алеша пожелал им здоровья

Фото: телеграм-канал SHOT

Восьмилетний Алеша из Белгородской области, прославившийся в Сети после того, как выбегал встречать российских военных, снова обратился к ним, сообщает RT.

"Работайте, ребята, победа будет за нами!", – заявил он.

Также мальчик пожелал участникам спецоперации здоровья и благополучия.

"Чтобы они были всегда здоровы... и всегда у них было все хорошо", – добавил он.

Ранее видеоролик, где Алеша приветствует российских военных, направляющихся на Украину, завирусился в Сети.

Ситуация обострилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

