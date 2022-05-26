В России стали чаще платить наличными – СМИ

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Почти половина российских пользователей IPhone (40%) перешли на наличные деньги после отключения сервиса Apple Pay, еще 35% – среди владельцев Android после прекращения работы Google Pay, сообщает газета "Известия" со ссылкой на исследование НАФИ.
По данным исследования, 96% россиян со смартфонами на iOS для оплаты покупок начали применять банковскую карту, 63% – с гаджетами на платформе Android.
При этом 4%, пользовавшихся IPhone, приобрели или начали использовать гаджет на Android, продолжив совершать покупки с помощью мобильного устройства. Среди бывших пользователей Google Pay 31% установил приложение Mir Pay, которое дает возможность оплачивать картами "Мир" и работает только на Android. Еще 7% россиян используют Samsung Pay.
Эксперт Аналитического центра НАФИ Владимир Гриценко отметил, что доля тех, кто расплачивается наличными, увеличилась до 30% после изменения социально-экономической ситуации в стране. Она остается на этом уровне в марте и апреле, а ее дальнейшего роста не ожидается.
По словам эксперта, некоторые интернет-магазины просят оплачивать покупки наличными при получении в целях экономии на эквайринге.
В свою очередь, аналитик фискальных данных "Контур.Маркета" Дарья Жигалина сообщила, что с января доля платежей наличными выросла на 3, до 42% в апреле. При этом она отметила определенные риски такой тенденции. Так, оплату наличными проще скрыть от надзорных органов, часть компаний может уйти в "серую зону".
В "Чек Индексе" уточнили, что чаще всего наличные используются в сфере услуг.
Ранее первый зампред Банка России Ольга Скоробогатова заявила, что российские банки должны обеспечить возможность подключения платежей через приложение "СБПэй" к 1 июля.
Американская компания Apple в конце марта уведомила Национальную систему платежных карт о приостановке поддержки карт "Мир" в платежном сервисе Apple Pay. С 24 марта загрузка новых карт в сервис стала недоступна.
В свою очередь, пресс-служба Сбербанка сообщила, что платежный сервис Samsung Pay продолжает поддерживать карты "Мир" в штатном режиме. В банке отметили, что клиенты могут пользоваться сервисами Системы быстрых платежей, "Плати QR", а также "Оплата лицом".
Карты "Мир" исчезают из кошельков Apple Pay
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