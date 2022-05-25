Российские банки должны обеспечить использование "СБПэй" к 1 июля – ЦБ

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Российские банки должны обеспечить возможность подключения платежей через приложение "СБПэй" к 1 июля, заявила первый зампред Банка России Ольга Скоробогатова.

"С точки зрения сроков у нас стояло 1 апреля этого года. По вашим многочисленным просьбам мы ее сдвинули на 1 июля, но дальше 1 июля мы двигаться не будем", – отметила она на встрече кредитных организаций с руководством ЦБ РФ.

Ранее сообщалось, что российские банки готовятся к внедрению приложения "СБПэй" – отечественной замены сервисов Apple Pay и Google Pay – с 1 апреля.

О готовности сделать это в указанный срок заявляли в Московском кредитном банке, Росбанке, банке "Санкт-Петербург", МТС Банке, банке "Дом.РФ", Промсвязьбанке и Абсолют банке.

Пока основной способ оплаты у "СБПэй" – QR-код. В настоящий момент приложение существует только для смартфонов на Android, но к концу года появится версия и для iOS.

