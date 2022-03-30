Российские банки планируют запустить СБПэй до 1 апреля

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Российские банки готовятся к внедрению приложения СБПэй – отечественной замены сервисов Apple Pay и Google Pay. Как сообщает РИА Новости, большинство крупных финансовых организаций запустит данное приложение уже с 1 апреля.

О готовности сделать это в указанный срок агентству сообщили в Московском кредитном банке, Росбанке, банке "Санкт-Петербург", МТС Банке, банке "Дом.РФ", Промсвязьбанке и "Абсолют банке".

В "Почта банке" сообщили, что уже завершают необходимые работы и подключатся к сервису в самое ближайшее время. Директор по инновациям кредитной организации Анастасия Масленникова напомнила, что уже сейчас большинство клиентов имеют возможность совершать покупки через СБП в приложениях своих банков.

Кроме того, приложение СБПэй уже внедрили банк "Русский Стандарт" и Экспобанк. В настоящее время основной сценарий оплаты через данную систему – это QR-код. Сейчас участники рынка работают над тем, чтобы оплатить через СБПэй можно было просто приложив смартфон к терминалу.

Ранее пресс-служба Сбербанка сообщила, что платежный сервис Samsung Pay продолжает поддерживать карты "Мир" в штатном режиме. В банке отметили, что клиенты могут пользоваться сервисами Системы быстрых платежей, "Плати QR", а также "Оплата лицом".

До этого американская компания Apple уведомила Национальную систему платежных карт о приостановке поддержки карт "Мир" в платежном сервисе Apple Pay. С 24 марта загрузка новых карт "Мир" в сервис стала недоступна. Работа ранее загруженных карт будет остановлена Apple в течение ближайших нескольких дней.