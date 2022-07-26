Синоптик рассказал, когда москвичам ждать пик жары

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин
Самый жаркий день в Москве ожидается в среду, 27 июля, когда воздух прогреется до 33 градусов тепла, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
"Завтра температура в Москве будет в диапазоне плюс 30–33 градуса, это будет самый жаркий день второй половины июля. С четверга, 28 июля, температура воздуха в столице будет постепенно снижаться", – сообщил он Агентству "Москва".
По словам метеоролога, в четверг, 28 июля, температура воздуха составит 25...27 градусов, местами ожидаются сильные дожди. В пятницу, 29 июля, температура воздуха будет колебаться от 22 до 24 градусов, во второй половине дня также возможны кратковременные дожди.
Синоптик добавил, что температура на грядущих выходных, 30 и 31 июля, составит около 22 градусов, осадков в эти дни не ожидается.
Ранее заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков рассказал, что на протяжении всей недели с 25 июля в столице будет жаркая погода. По его словам, во вторник, 26 июля, воздух в городе прогреется до 27–29 градусов. При этом прогнозируется переменная облачность, местами пройдет кратковременный дождь, уточнил синоптик.
В Роспотребнадзоре рекомендовали в жару пить больше воды, надевать одежду из плотных тканей и избегать длительного нахождения в жарких помещениях. Питьевая вода должна быть в достаточном количестве и в доступной близости. Рекомендуемая температура напитков составляет 10–15 градусов.
Городские службы столицы перешли в режим повышенной готовности из-за жары
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