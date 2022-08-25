Спрос на путевки по России после старта акции с кешбэком вырос в 4 раза

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Спрос на туры по России вырос в четыре раза после открытия программы кешбэка 25 августа, сообщает РИА Новости со ссылкой на сервис поиска и покупки туров онлайн Level.Travel.
"За первые 12 часов действия программы кешбэка от Ростуризма объем поисковых запросов и продаж туров по России вырос в четыре раза", – говорится в сообщении.
По словам экспертов Level.Travel, наиболее востребованным у россиян оказалось путешествие на море в Сочи. Его предпочли 54% туристов. Далее следует Красная Поляна (14%), а на третьем месте по популярности разместились городские туры в Петербург (11%). В пятерку направлений вошли также поездки из регионов в Москву.
"В итоге туры, приобретенные по акции, составляют сейчас 63% в структуре продаж российских курортов на Level.Travel, при этом средние цены пока не изменились. Большинство туристов выбирают по акции туры с вылетом в бархатный сезон в октябре – 51%", – рассказали в компании.
25 августа в России стартовали продажи туров с кешбэком на осень и зиму. Они продлятся до 10 сентября. Отправиться в путешествие по России можно будет с 1 октября до 25 декабря, в круиз – с 1 сентября и до окончания навигации.
Обратно можно получить 20%, но максимум – 20 000 рублей. Оплатить тур необходимо картой "Мир". Длительность поездки должна составлять не менее трех ночей.
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