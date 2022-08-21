Козы нападают на машины в Южном Бутове

С необычной проблемой столкнулись автовладельцы в Южном Бутове. Их машины атакуют козы. Водители возмущаются, но сделать с рогатыми агрессорами ничего не могут.

Откуда взялись копытные в городе и является ли коза рогатая страховым случаем? Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.