Движение транспорта ограничат в Москве 21 августа из-за полумарафона "Лужники"

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В воскресенье, 21 августа, на 10 участках Москвы будет ограничено движение транспорта в связи с проведением полумарафона "Лужники". Об этом сообщается в телеграм-канале Дептранса Москвы.

Таким образом, в день проведения мероприятия будет ограничено движение:

по улице Лужники: от аллеи Славы до Фрунзенской набережной с 06:30 до 12:30;

по Лужнецкой набережной: от аллеи Славы до Фрунзенской набережной с 07:30 до 12:30;

от дома 16 по улице Хамовнический Вал до Фрунзенской набережной с 07:30 до 10:15;

по Фрунзенской набережной: от Лужнецкой набережной до Пречистенской набережной с 07:45 до 12:00;

по Пречистенской набережной: от Фрунзенской набережной до улицы Ленивки с 07:50 до 11:40.

по Кремлевской набережной: от улицы Ленивки до Большого Москворецкого моста с 08:00 до 11:30;

по Москворецкой набережной: от Москворецкой улицы до Большого Устьинского моста с 08:00 до 11:20;

по Гончарной набережной: от Котельнической набережной до Большого Краснохолмского моста с 08:10 до 11:10;

по Краснохолмской набережной: от Большого Краснохолмского моста до Саринского проезда с 08:10 до 11:05.

Кроме того, проехать на собственном или общественной транспорте также нельзя будет:В Дептрансе также уточнили, что парковки, расположенные на участках перекрытия, не будут работать в период с 00:01 воскресенья, 21 августа, до окончания полумарафона.

Водителям необходимо быть более внимательными, добавили в ведомстве. Ознакомиться с подробной информацией об ограничениях можно, перейдя по ссылке.

Ранее сообщалось, что длина трассы полумарафона составит 21,1 километра. Старт и финиш в этом году изменились, но по-прежнему находятся на территории "Лужников".

Финишировавшие за 3 часа или быстрее получат медали, а первые 5 девушек и 5 мужчин – кубки, подарки и денежные призы. В этот раз в рамках полумарафона впервые пройдет эстафета. Раньше подобный формат был доступен только для корпоративных команд, теперь же зарегистрировать свою команду могли все желающие.