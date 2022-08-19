Маршруты автобусов изменятся в Хамовниках из-за полумарафона

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Маршруты движения автобусов в Хамовниках и районе станции метро "Таганская" изменятся 21 августа в связи с проведением полумарафона. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

Так, в этот день с 06:30 автобусы № 220 и с249 будут поворачивать на улицу Хамовнический Вал без заезда на набережную, автобусы № 379 будут следовать по Комсомольскому проспекту через станцию метро "Фрунзенская", автобусы № с755 будут курсировать между стадионом "Лужники" и станцией метро "Кропоткинская" без заезда на набережную, а автобусы № 51 и с856 будут идти только до Таганской площади.

Кроме того, 20 августа с 05:30 до окончания спортивного мероприятия не будут ходить автобусы по улицам Нижние Мневники и Крылатской. Автобусы № т19, 300 и 391 будут ходить только в сторону Крылатского по проспекту Маршала Жукова, автобусы № т61 будут ходить от остановки "Улица Народного Ополчения, 27" до Гидропроекта, автобусы № 554 и 732 не будут заезжать к остановке "Филевская набережная".

Также автобусы № 832, 324 и 271 будут ходить от Крылатского до улицы Крылатские Холмы, автобусы № 229 и 829 будут следовать в обе стороны по улице Крылатские Холмы с заездом к остановке "Стоматологическая клиника № 5", автобусы № 291 будут следовать в сторону больницы № 67 через проспект Маршала Жукова и Карамышевскую набережную, автобусы № 800 будут ходить в сторону станции метро "Полежаевская" через проспект Маршала Жукова с разворотом у Живописной улицы.

21 августа с 05:30 до окончания мероприятия автобусы № 229 и 829 будут следовать в обе стороны по улице Крылатские Холмы с заездом к остановке "Стоматологическая клиника № 5".

Помимо этого, 20 августа будут действовать перекрытия участков некоторых улиц в связи с проведением киносъемок в районе Большой Якиманки. Так, с 03:00 до 08:00 движение будет краткосрочно перекрываться на участке Большой Полянки от Якиманского проезда до Малого Каменного моста, на участке Якиманского проезда от Большой Якиманки до Большой Полянки, на участке Большой Якиманки от Якиманского проезда до дома 33/13, строения 1 по Большой Якиманке.

Кроме того, в этот день с 01:30 до 05:30 будет ограничен проезд по двум полосам движения в сторону области на Большой Якиманке в районе дома 4/10.

Ранее сообщалось, что некоторые улицы перекроют в районе Пречистенской набережной 20 августа из-за Международного пожарно-спасательного конгресса.

Так, с 08:30 до 09:30 в этот день ограничения будут действовать на участке Пречистенки от Зубовского бульвара до площади Пречистенские Ворота. Перекрыт также будет участок Зубовского бульвара от Пречистинки до Крымского моста.