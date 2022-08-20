В ДТП с двумя автобусами в Анталье пострадали 25 человек – СМИ

Фото: depositphotos/fransz

В турецкой Анталье в результате ДТП с двумя автобусами пострадали 25 человек, сообщает телеканал TRT.

По данным телеканала, автобус направлялся в отель за туристами, но врезался в другой автобус. Уточняется, что два человека получили тяжелые травмы и были госпитализированы.

По предварительным данным, российские туристы не пострадали, сообщает ТАСС со ссылкой на российское генконсульство.

Ранее ДТП с участием маршрутки и легковушки произошло в Анапе. Водитель автомобиля Mazda не уступил дорогу маршрутному автобусу, врезавшись в транспортное средство.

Всего в маршрутке находились девять человек. Шесть из них пришлось доставить в больницу для оказания оперативной медицинской помощи.