В египетском городе Александрия загорелся торговый центр

В египетском городе Александрия горит торговый центр. Над зданием собираются огромные клубы черного дыма. Видно языки пламени на крыше.

Очевидцы снимают пожар на видео и тут же выкладывают в Сеть. Информации о пострадавших или погибших пока не поступало. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.