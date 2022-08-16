Число погибших при взрыве в Ереване увеличилось до 10

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Тела еще двух погибших достали из-под завалов на рынке "Сурмалу" в Ереване. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Армении. Общее число жертв взрыва достигло 10.

В ведомстве уточнили, что пропавшими без вести числятся 18 человек, в том числе одна россиянка. По последним данным, травмы в результате ЧП получили более 60 человек, 12 из них остаются в больницах.

Трагедия произошла 14 августа. По словам очевидцев, взорвался склад пиротехнических материалов, в результате чего вспыхнул пожар. Утром 15 августа возгорание удалось локализовать, к вечеру того же дня огонь был полностью ликвидирован.

Возбуждено уголовное дело. Причины происшествия не установлены, но производство ведется по двум статьям: "Нарушение правил хранения легковоспламеняющихся веществ, повлекшее по неосторожности смерть человека" и "Нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека".

