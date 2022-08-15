Один гражданин РФ числится пропавшим без вести после взрыва в Ереване

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Один гражданин РФ числится пропавшим без вести после взрыва в торговом центре "Сурмалу" в Ереване, сообщил журналистам пресс-секретарь МЧС Армении Айк Костанян.

"Согласно последним данным, 17 человек числятся пропавшими без вести, один из них – гражданин РФ, другой – гражданин Ирана", – сообщил он.

Уточняется, что в списке из 17 пропавших без вести значится Люба Глебова 1959 года рождения. Поиски продолжаются. В армянских телеграм-каналах сообщается, что с момента взрыва в разборе завалов помощь оказывают простые граждане.

Жертвами трагедии, по последним данным, стали шесть человек. Кроме того, пострадал 61 человек. Владимир Путин выразил соболезнования премьер-министру Армении Николу Пашиняну в связи с гибелью людей.

ЧП произошло 14 августа. В торговом центре "Сурмалу" взорвался склад пиротехнических материалов, в результате чего вспыхнул пожар. Утром 15 августа пожарным удалось локализовать возгорание. Остаются небольшие очаги. Работы по пожаротушению продолжаются. В них участвуют также сотрудники Российско-Армянского центра гуманитарного реагирования.

Возбуждено уголовное дело. Причины происшествия не установлены, но производство ведется по двум статьям: "Нарушение правил хранения легковоспламеняющихся веществ, повлекшее по неосторожности смерть человека" и "Нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека".

Глава МЧС Армении Армен Памбухчян исключил возможность теракта. Он пояснил, что ни о каком терроризме не может быть и речи, потому что сперва было возгорание, потом появился дым, после чего произошел взрыв. По его словам, после образования источника возгорания пламя перекинулось на легковоспламеняющиеся материалы.

