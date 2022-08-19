Пять автомобилей столкнулись на улице Косыгина в Москве

Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

Столкновение пяти автомобилей произошло на улице Косыгина в Москве, сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

"На улице Косыгина в районе дома 23, строения 2 в месте для парковки (частично в первой полосе движения и во второй полосе движения ) столкнулись пять автомобилей", – говорится в сообщении.

Уточняется, что движение на данном участке дороги не затруднено. В настоящее время на месте работают оперативные службы города. Выясняются все обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших.

Ранее сообщалось, что в Северном тоннеле в Москве застряла бетономешалка. Проезд в тоннеле временно закрывали.