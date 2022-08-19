Три машины столкнулись на улице Бутлерова на юго-западе Москвы

Авария произошла на юго-западе Москвы. На улице Бутлерова столкнулись три машины. В выезжающий с заправки автомобиль на полной скорости врезалась легковая машина. От мощного удара машина отлетела в соседний автомобиль.

О пострадавших пока не сообщалось. Туда уже прибыли экстренные службы. Движение в районе аварии затруднено. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.