В 15 домах-памятниках Москвы проходит ремонт с реставрацией – Бирюков

В 15 домах-памятниках в Москве проходит ремонт с реставрацией. Об этом сообщил заммэра столицы Петр Бирюков.

Для таких зданий город второй год выделяет специальные субсидии. Работы требуют индивидуального подхода и тщательной подготовки, так как необходимо максимально сохранить все особенности объекта.

Сейчас специалисты заканчивают ремонтировать здание, которое было построено в 1879 году. Это дом № 9 строение 1 по улице Волхонке. Как рассказал Бирюков, сначала специалисты создали его цифровую модель. Недостающие фрагменты лепнины воссоздали, используя 3D-моделирование. Все материалы, которые используют при реставрации, а также оборудование, исключительно отечественного производства.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.