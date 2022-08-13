Землетрясение магнитудой 5,9 произошло у берегов Ливии

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Подземный толчок магнитудой 5,9 зарегистрирован в Средиземном море к северо-западу от Ливии. Об этом свидетельствуют данные на сайте Европейско-средиземноморского сейсмологического центра.

Эпицентр находился на расстоянии 190 километрах от города Бенгази. Очаг залегал на глубине 40 километров.

Как уточняется, информации о пострадавших или разрушениях не поступало. Угроза цунами не объявлялась.

Ранее сообщалось, что землетрясение магнитудой 7,2 произошло на территории Филиппин. Эпицентр располагался в 17 километрах к северо-востоку от населенного пункта Сан-Рамон. Очаг залегал на глубине 40 километров.

Из-за подземных толчков метро филиппинской столицы Манилы приостанавливало работу, чтобы проверить безопасность и состояние путей.