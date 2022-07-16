Один человек погиб в результате землетрясения в Эквадоре

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Один человек стал жертвой последствий землетрясения в Эквадоре, сообщает агентство Prensa Latina.

Отмечается, что 16-летний подросток находился на территории спортивного комплекса во время удара стихии. На него упал электропровод под напряжением.

Как уточняется, землетрясение магнитудой 6,0 произошло в районе эквадорского города Гуаякиль на побережье страны. Очаг залегал на глубине более 57 километров.

Ранее сообщалось, что землетрясение магнитудой 5,8 произошло в Афганистане. Эпицентр располагался в 42 километрах к юго-западу от города Хост. Очаг залегал на глубине 30 километров.

До этого подземные толчки магнитудой 3,2 зафиксировали в Амурской области. Эпицентр находился рядом с трассой Байкало-Амурской магистрали в бассейне реки Хани на границе с Якутией.