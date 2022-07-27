Землетрясение магнитудой 7,2 произошло на Филиппинах

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Подземный толчок магнитудой 7,2 произошел на территории Филиппин. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Отмечается, что эпицентр располагался в 17 километрах к северо-востоку от населенного пункта Сан-Рамон. Очаг залегал на глубине 40 километров.

Как уточняется, информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.

Ранее землетрясение зарегистрировали у побережья Вануату. Эпицентр располагался на расстоянии 70 километров от столицы Порт-Вила. Очаг залегал на глубине 30 километров.

До этого землетрясение магнитудой 3,2 зафиксировали в северо-западной части Монголии. Подземный толчок произошел в 285 километрах к юго-западу от Кызыла в Республике Тыва. Эпицентр находился примерно в 90 километрах от российской границы.