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10:02

Собянин поздравил москвичей с Днем города

мэр Москвыгород

Собянин поздравил москвичей с Днем города

Сергей Собянин поздравил москвичей с Днем города.

"Поздравляю вас с юбилеем – 875-й годовщиной нашего любимого города, нашей Москвы. Поздравляю вас с днем рождения города, который неразрывно связан с судьбой каждого москвича и судьбой всей страны", – подчеркнул мэр.

Собянин отметил, что столицу создавали трудом и талантом многих поколений, а сейчас город молодеет, развивается и становится удобнее.

"Вместе с городом каждый из нас порой претерпевает невзгоды, решает сложнейшие задачи и одерживает победы. Наша жизнь настолько тесно переплетена с городом, что естественным образом он становится частью каждого из нас, и поэтому мы радуемся, что свои 875 лет наш город встречает достойно", – добавил мэр.

Он заявил, что мало городов могли бы сравниться с Москвой, не каждый из них так стремительно развивается и заботится о своих жителях. По его словам, мало больших городов, которые бы так любили их жители, и мало городов, в которых столько трудолюбивых, талантливых людей.

Собянин подчеркнул, что день рождения и юбилей столицы – это праздник и для всей России, поскольку во все времена Москва играла огромную роль в становлении жизни страны. Мэр поблагодарил жителей столицы за заботу о городе, Владимира Путина – за помощь и внимание к развитию Москвы, а правительство и парламент – за поддержку.

"Мои самые глубокие слова благодарности и поздравления вам, дорогие москвичи. С праздником, с днем рождения, Москва!" – заключил Собянин.

9, 10 и 11 сентября Москва отмечает 875-летие. Заммэра Москвы Наталья Сергунина рассказала, что в честь юбилея в столице состоятся более 420 культурных мероприятий. Они пройдут в библиотеках, парках, школах искусств, а также сети кинотеатров "Москино".

В честь праздника мероприятия организуют во всех округах и районах Москвы, однако центральными точками празднования станут 19 площадок и многочисленные парки, музеи, учреждения культуры. Так, грандиозный фестиваль с участием популярных артистов состоится в парке "Музеон" 10–11 сентября, а на сцене нового ландшафтного парка на Павелецкой площади пройдет концерт классической музыки.

Сергей Собянин сообщил, что в период с 05:30 10 сентября до 01:00 12 сентября для жителей и гостей Москвы в круглосуточном режиме будут работать столичный метрополитен и МЦК. Кроме того, ночью москвичи и гости столицы смогут воспользоваться 16 маршрутами автобусов и электробусов, 3 их которых будут работать в круглосуточном режиме.

Фестиваль "Театральный марш" откроется в Москве в День города

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