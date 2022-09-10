Москвичам рассказали о праздничных мероприятиях в честь Дня города

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Концерты, фестивали, ярмарки и театрализованные представления пройдут в Москве 10 и 11 сентября в честь Дня города. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.

В общей сложности на городских улицах, площадях, в столичных парках и музеях пройдет 200 крупных мероприятий. В субботу, 10 сентября, праздник начнется в 12:00, а закончится в 21:00. На следующий же день мероприятия пройдут с 15:00 до 22:00.

Впервые праздничные концерты в честь Дня города пройдут в ландшафтном парке "Павелецкая Плаза" у Павелецкого вокзала. Гости смогут послушать классическую музыку от известных артистов оперы и лучших городских коллективов.

Концерт композиций из известных фильмов пройдет напротив дома 3 по Тверской улице с 17:00 до 18:00 10 сентября. На сцене исполнят песни "Александра" ("Москва слезам не верит"), "Мне нравится, что вы больны не мной" ("Ирония судьбы, или С легким паром!"), "Старый рояль" ("Мы из джаза"), "Ах, этот вечер" ("Ах, водевиль, водевиль…") и другие.

На Цветном бульваре состоится благотворительный фестиваль "Добрая Москва". 10 сентября различные организации и фонды расскажут о необходимости развития благотворительности, на аллее бульвара появятся творческие мастерские для всех желающих, откроется ярмарка. В завершение фестиваля на сцене выступят известные артисты.

Еще один фестиваль – "Город неравнодушных" – пройдет в Парке Горького 10 и 11 сентября. Жители и гости города смогут поучаствовать в интерактивах и флешмобах. Кроме того, на фестиваль привезут 40 котов и кошек из приюта, которых можно забрать домой бесплатно. При этом каждый новый владелец получит подарки и консультации ветеринара.

Фестиваль "Движ Фест", на котором выступят известные артисты, пройдет в парке искусств "Музеон" 10 сентября. На сцене выступят Егор Грид, A.V.G, Леша Свик, Elvira Т, Валя Карнавал, Mary Gu, Люся Чеботина и другие.

Концерты состоятся 10 и 11 сентября и на Поклонной горе. Днем там выступят молодые коллективы, а вечером на сцену выйдут известные эстрадные исполнители, в числе которых Николай Басков, Стас Костюшкин, Олег Газманов, Алсу, Слава, группы "На-На", "Градусы", Юлианна Караулова, Mia Boyka, Мари Краймбрери, Ольга Серябкина, Григорий Лепс, Елка, группа Pizza и другие.

Помимо этого, праздничные мероприятия пройдут во всех округах Москвы. Духовые оркестры, хоровые ансамбли и джазовые группы выступят в музее-заповеднике "Царицыно" и музее-заповеднике "Коломенское". Мероприятия также состоятся в парке "Ходынское поле", Измайловском парке, парке "Печатники", детском ландшафтном парке в Южном Бутове, Солнцеве, Ново-Переделкине, ландшафтном парке "Митино". Праздник организовали и на Академической площади в городском округе Троицк, перед ДК "Московский" в одноименном поселении, на Центральной площади в Зеленограде.

Более 420 мероприятий пройдет в столичных библиотеках, музеях, парках, кинотеатрах сети "Москино". В частности, кинотеатры "Тула", "Вымпел", "Сатурн", "Искра", "Космос", "Спутник", "Молодежный", "Салют" 10 и 12 сентября покажут советские фильмы "Покровские ворота", "Три тополя на Плющихе" и "Горожане".

Театральный фестиваль под открытым небом состоится в саду "Эрмитаж" 10 сентября. На сцену выйдут артисты Московского академического музыкального театра имени К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко, Московского драматического театра имени А. С. Пушкина, театры "Новая опера", "Школа современной пьесы" и другие.

Аранжировки песен о Москве, шоу барабанщиков, выступление струнного квартета и ансамбля народных инструментов пройдут в Гончаровском парке. В Воронцовском парке покажут спектакли для детей, на сцене выступят мужской хор, духовой оркестр, гармонисты и участники популярных шоу.

Джаз и рок-н-ролл прозвучат в парке "Красная Пресня", кавер-группы выступят в "Кузьминках". Выступления пройдут в саду имени Н. Э. Баумана, а в "Сокольниках" откроется ярмарка хлебопекарных и кондитерских изделий. Музыкальные и танцевальные коллективы, детские кукольные спектакли и творческие мастер-классы пройдут в парке "Фили".

Исторический бал в декорациях и костюмах XVIII века пройдет в Кускове. Бесплатные тренировки по скайлингу и другим видам спорта состоятся в "Лужниках". На Центральной аллее на ВДНХ установят инсталляцию с 14 арками, символизирующими главные линии Московского метрополитена. В парке разместят большой трафарет площадью свыше 1,3 тысячи квадратных метров с надписью "Я люблю Москву". На ВДНХ пройдут показательные выступления всадников Кремлевской школы верховой езды, соревнования по скейтбордингу и фестиваль "Путешествие в красках".

В общей сложности День города отметят в 22 столичных парках, включая Лианозовский, Бабушкинский, сквер по Олонецкому проезду, парк 50-летия Октября, парк "Ангарские пруды" и другие.

С полной программой празднования Дня города можно ознакомиться на официальном сайте Московской дирекции массовых мероприятий и в специальном проекте портала mos.ru "Москва. 875".

Ранее сообщалось, что из-за праздничных мероприятий в честь Дня города в Москве перекроют некоторые улицы 10 и 11 сентября. Речь идет на участках Тверской, Моховой, Охотного Ряда, Большой Никитской, Большой Дмитровки и в Театральном проезде. Кроме того, будут закрыты для движения Петровка и примыкающие к ней Рахмановский и Крапивенский переулки.

