Блюда из "Книги о вкусной и здоровой пище" смогут попробовать москвичи на Дне города

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
На фестивале "День города" по случаю 875-летнего юбилея столицы москвичи смогут попробовать блюда из "Книги о вкусной и здоровой пище", а также старорусские угощения.
На Манежной площади представлена старорусская скоблянка, которую подавали к царскому столу, а также традиционные московские калачи, которые были частым угощением на пирах. Там же москвичи смогут попробовать старорусские пироги с курицей и картофелем, московский пирог с вишней и другие блюда.
На Тверской площади в качестве угощений будут представлены ребрышки, приготовленные по особому рецепту. Гости Тверского бульвара смогут познакомиться с блюдами, приготовленными по рецептам из "Книги о вкусной и здоровой пищи". На площадке можно будет попробовать макароны по-флотски и московские пончики.
На Матвеевской улице для гостей приготовят пироги ручной работы и расстегаи, а также шашлыки из царской осетрины и другие блюда.
В сквере по Олонецкому проезду в Медведкове гости москвичи смогут попробовать горячий бутерброд "Кремлевский" и закуску "Распутин". В 16-м микрорайоне Зеленограда и на Святоозерской улице в районе Косино-Ухтомском будут угощать радужной форелью, приготовленной на мангале, а также расстегаями.
На площади Славы в Кузьминках гостям предложат попробовать блюда из мраморной говядины: шашлык, бургеры и колбаски. Шашлык из свинины или куриного филе, бараньи ребрышки, горячую кукурузу и сосиски по-русски можно будет попробовать на улице Адмирала Руднева в Южном Бутове.
Кроме того, попробовать угощения в честь праздника можно будет:
Ранее сообщалось, что дворцы и центры творчества подготовили мероприятия для школьников ко Дню города. 10 и 11 сентября пройдут концерты, мастер-классы, квизы, спортивные, туристские и другие активности. Мероприятия будут проходить очно и онлайн.
Более 200 мероприятий пройдет в Москве в честь Дня города
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