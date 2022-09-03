В Гостином дворе открылась традиционная Московская международная книжная ярмарка. Она будет идти всего несколько дней, до 5 сентября. Для читателей это возможность посмотреть новинки и приобрести понравившиеся без магазинных наценок. В ярмарке участвуют 300 издательств. Почти половина ассортимента – книги зарубежных авторов, как западных, так и произведения стран Азии. Планируется также много мероприятий, связанных с российской современной литературой: презентации, дискуссии, встречи с авторами.

Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.