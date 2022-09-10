Больше 4,3 тыс флагов и декораций украсили Москву в День города

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Более чем 4,3 тысячи флагов и декоративных конструкций украсили столицу по случаю празднования Дня города. Об этом сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы.

"Они (декорации. – Прим. ред.) украсили главные московские мосты, ключевые магистрали, площади возле вокзалов, въезды в город и общественные пространства. Ключевым элементом концепции стало слово "Москва" и цифра "875", – рассказал заммэра Петр Бирюков.

Отмечается, что помимо этого в пешеходных зонах появились качели, арки с цветами, интерактивные элементы. На рекламных щитах и остановках транспорта разместили порядка тысячи поздравительных плакатов, а на медиафасадах будут показывать праздничные видеоролики.

В пресс-службе подчеркнули, что никаких новых декораций в этом году не использовалось – специалисты просто переделали старые конструкции.

Ранее сообщалось, что из-за праздничного салюта в субботу перекроют часть столичных улиц. Так, для транспорта будет с полудня и до вечера будет закрыт проезд вдоль ТЦ "Авиапарк", вечером проехать не получится по ряду улиц и набережных в центре города, а также по четырем улицам в Зеленограде, Троицке и Южном Бутове.

