Москвичей предупредили о возможных ограничениях в метро из-за концерта в "Лужниках"

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По требованию полиции в Москве возможны ситуативные ограничения входа и выхода на некоторых станциях метро из-за концерта в "Лужниках". Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Мероприятие начнется в 19:00. Ограничения могут быть на станциях "Спортивная", "Фрунзенская", "Воробьевы горы", "Парк культуры" и "Лужники" (МЦК).

Москвичам рекомендовали заранее купить билет на обратную поездку в метро. В департаменте также напомнили, что оплатить поездку можно банковской картой на турникетах, отмеченных специальными стикерами.

Ранее сообщалось, что из-за праздничных мероприятий в честь Дня города в Москве перекроют некоторые улицы 10 и 11 сентября. Речь идет об участках Тверской, Моховой, Охотного Ряда, Большой Никитской, Большой Дмитровки и в Театральном проезде. Кроме того, будут закрыты для движения Петровка и примыкающие к ней Рахмановский и Крапивенский переулки.

