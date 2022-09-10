Салют в честь Дня города покажут в поездах московского метро

Фото: Дептранс Москвы

Праздничный салют по случаю 875-летия Москвы будут транслировать в поездах столичного метро. Об этом сообщается в телеграм-канале Дептранса.

"Пассажиры метро смогут увидеть прямую трансляцию фейерверка в честь Дня города более чем на 22 тысячах медиаэкранах прямо в вагонах. <...> Трансляция начнется в 21:00", – говорится в сообщении.

Горожан также пригласили на Северный речной вокзал, одну из площадок предстоящего салюта. Там фейерверки запустят прямо из воды.

Ранее сообщалось, что из-за праздничного салюта в субботу перекроют часть столичных улиц. Так, для транспорта будет с полудня и до вечера будет закрыт проезд вдоль ТЦ "Авиапарк", вечером проехать не получится по ряду улиц и набережных в центре города, а также по четырем улицам в Зеленограде, Троицке и Южном Бутове.

9, 10 и 11 сентября Москва отмечает 875-летие. В честь праздника мероприятия проходят во всех округах и районах Москвы, однако центральными точками празднования стали 19 площадок, а также многочисленные парки, музеи, учреждения культуры.

