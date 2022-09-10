В Москве создали и реконструировали более 800 зеленых территорий за 10 лет

За последние 10 лет в Москве создали и реконструировали более 800 зеленых территорий. Там можно не только потренироваться, но и послушать музыку, покататься на аттракционах, устроить пикник и просто погулять.

Какие парки самые популярные? Как они выглядели раньше, и что там есть теперь? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.