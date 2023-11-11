Сергей Собянин рассказал об обновлении парка 850-летия Москвы

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Сергей Собянин заявил, что парк 850-летия Москвы отметил пятилетие после обновления. Мэр в своем телеграм-канале назвал это общественное пространство одним из лучших мест в городе для отдыха и занятий спортом.



По его словам, около 300 гектаров зеленой зоны раскинулись на три района – Марьино, Люблино и Капотня.



"В парке есть детские и спортивные площадки, один из самых больших городских памп-треков, велосипедная, беговая и пешеходные дорожки. Создана лыжероллерная трасса, а в зонах старта и финиша обустроено биатлонное стрельбище", – написал Собянин.

В 2023 году специалисты установили в парке дополнительный участок лыжни и увеличили ее протяженность до 15,5 километра. Трассу оборудовали системами освещения и искусственного оснежения. Кроме того, продолжил мэр, в этом году там заработало два больших катка с искусственным льдом.

Ранее Собянин рассказал, что большие мероприятия провели в сквере у станции метро "Люблино" в рамках благоустройства на юго-востоке Москвы. Это излюбленное место отдыха жителей и важная транзитная зона к общественному транспорту, отметил мэр.

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