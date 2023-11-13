Интервалы движения поездов увеличивали на участке Таганско-Краснопресненской линии метро

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Интервалы движения поездов увеличивали на участке Таганско-Краснопресненской линии Московского метрополитена. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

В публикации ведомства говорилось, что интервалы были увеличены на юго-восточном участке Таганско-Краснопресненской линии из-за человека на путях.

Позже движение начали вводить в график, а к настоящему времени поезда следуют в соответствии с расписанием.

Ранее пассажиров предупреждали, что расписание движения поездов Савеловского и Белорусского направлений МЦД-1 изменится с 10:00 до 16:00 18–19, а также 25–26 ноября. В это время на центральном участке между Савеловским и Белорусским вокзалами интервалы будут увеличены до одного часа.

На Белорусском направлении отменят часть поездов, а интервалы движения действующих электричек увеличат до 40 минут. Некоторые составы проследуют с измененными остановками.



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