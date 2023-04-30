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"Мой район. Навигатор": москвичи смогут увидеть лосей, ондатр и бобров в Лосином острове

"Мой район. Навигатор": москвичи смогут увидеть лосей, ондатр и бобров в Лосином острове

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Москвичи и гости столицы могут посмотреть на лосей, ондатр и бобров в их естественной среде обитания во время экскурсии по Лосиному острову.

Они проводятся по Яузскому водно-болотному комплексу на рафтинговых лодках – это бесшумный, современный и безопасный водный транспорт. Такие поездки позволяют понаблюдать за обитателями заповедника и не мешать им.

Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".

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