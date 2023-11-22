Капремонт дома 1954 года постройки завершился на севере Москвы

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Капитальный ремонт дома 18а, корпуса 1, на Коптевской улице, который построили в 1954 году в Москве, завершился. Об этом сообщила пресс-служба столичного Фонда капитального ремонта многоквартирных домов (ФКР).

Как рассказал заместитель начальника производственного технического управления ФКР Борис Джиоев, перед началом работ разработали уникальный проект, для которого подобрали подходящие материалы и технологии. Особое внимание при ремонте уделили декоративным элементам, которые со временем значительно износились, уточнил он.

В пресс-службе отметили, что сначала открытые поверхности дома промыли, а затем специальным раствором заполнили выветренные швы и заменили отдельные кирпичные элементы. Места замокания обработали антисептиком. После всех подготовительных работ стены здания обработали тонкой невидимой глазу пленкой, чтобы защитить кирпич от атмосферных осадков. В местах общего пользования установили новые окна.

Далее специалисты восстановили пилястры, венчающий карниз и барельефы, привели в порядок кронштейны балконов и входные порталы. В завершение выполнили работы по устройству нового цоколя, ремонту балконов и входных групп, обновили приямки и навесили новые водосточные трубы. Также в доме закончили менять стояки центрального отопления и холодного водоснабжения.

Ранее сообщалось, что по программе капремонта в столице восстановили почти 90 домов, построенных в стиле модерн. Среди них бывший доходный дом купца Логачева на Волхонке, дом 16/13, в 1-м Неопалимовском переулке и бывший доходный дом Ивана Шугарина в Лялином переулке.

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