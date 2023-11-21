Почти 90 домов в стиле модерн восстановили по программе капремонта в Москве

Фото: пресс-служба комплекса городского хозяйства города Москвы

Почти 90 домов, построенных в стиле модерн, привели в порядок по программе капитального ремонта в Москве. Об этом сообщила пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства.

Уточняется, что в ходе работ восстановили бывший доходный дом купца Логачева, расположенный на Волхонке. Здание построил предприниматель и глава собственного архитектурного бюро Никита Лазарев в 1917 году.

Также привели в порядок в 1-м Неопалимовском переулке дом 16/13, который возвел архитектор и главный мастер стиля модерн Петр Харко в 1912 году, и бывший доходный дом Ивана Шагурина в Лялином переулке, построенный в 1896 году архитектором Адольфом Нетыкса.

В ведомстве напомнили, что эпоха модерна в столице началась в конце XIX века. В то время здания в этом стиле строили под частные усадьбы, гостиницы, театры, вокзалы и доходные дома. Со временем некоторые из них превратились в многоквартирные дома.

Ранее сообщалось, что в Басманном районе столицы отреставрировали дом, принадлежащий семье известного производителя сладостей купца Абрикосова. Специалисты восстановили исторические фасады здания, а также планировку и интерьеры времен его дореволюционных владельцев.

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