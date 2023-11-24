Капремонт дома 1951 года постройки завершили в Измайлове

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Капитальный ремонт дома 1951 года постройки завершен в столичном районе Измайлово. Он расположен по адресу улица Верхняя Первомайская, дом 16, сообщает пресс-служба фонда капитального ремонта многоквартирных домов Москвы (ФКР).

Заместитель начальника производственного технического управления ФКР Борис Джиоев рассказал, что здание построено в стиле неоклассицизма. Перед реставрацией специалисты разработали проект и подобрали для него необходимые материалы. Особое внимание уделили восстановлению лепного декора, сказал он.

Отмечается, что реставраторы очистили внешние стены и отремонтировали штукатурный слой. После этого восстановили участки кирпичной кладки, а пораженные грибком или со следами намокания секции фасада обработали специальным раствором.

На следующем этапе специалисты отремонтировали балконные плиты и архитектурные элементы, затем покрасили фасад. После окончания основных работ починили оконные и дверные откосы, заменили отливы и водосточные трубы, обновили цокольное покрытие и входные группы. На крыше дома заменили поврежденные стропилы и обрешетку. Кровлю здания разобрали, старое покрытие поменяли на новое. Выполнили работы по утеплению чердака плитами из минеральной ваты и заменили ходовые доски.

Ранее сообщалось, что на Коптевской улице завершили капремонт дома 1954 года постройки. Реставраторы восстановили фасад и архитектурные элементы здания, а также установили новый цоколь и поменяли стояки центрального отопления и холодного водоснабжения.

Москвичам рассказали о программе обновления фасадов домов в столице