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Более 100 учеников и преподавателей музыкальных школ Капотни стали участниками "Музыкальной мастерской Юрия Розума", для которых организовали занятия по игре на фортепиано, скрипке, флейте, ударных инструментах, домре, балалайке, сообщает пресс-служба Московского НПЗ.

Мастер-классы для участников провели пианист и народный артист России Юрий Розум, скрипач и заслуженный артист России, профессор МГК им. П. И. Чайковского Александр Тростянский, ударник и преподаватель ГМПИ им. М. М. Ипполитова-Иванова Александр Компанеец, флейтист и солист оркестра Большого театра России Николай Попов и другие всемирно известные музыканты.

"В нашей "Музыкальной мастерской" мы учим смыслам, а не нотам. Ведь главная задача проекта – научить ребенка говорить на языке музыки, чувствовать его и понимать. Во время мастер-классов мы всегда общаемся, обсуждаем то, что делаем, стараемся это понять и прочувствовать вместе с участниками. И когда мы убеждаем их не заниматься "автоматической игрой", а творить – они начинают воспринимать процесс обучения иначе и показывают совершенно другие результаты", – рассказал народный артист России, профессор Российской академии музыки им. Гнесиных Юрий Розум.

На мастер-классах юные участники под руководством экспертов отточили навыки исполнительского искусства, продемонстрировали свой уровень мастерства и получили ценные рекомендации.

"Для детей это возможность перенять опыт и знания профессиональных педагогов, музыкантов, продемонстрировать свои способности, решить творческие задачи, получить ответы на вопросы в общении с мэтрами музыкального искусства", – отметил директор Дирекции образовательных программ в сфере культуры и искусства Москвы Федор Киселев.

В завершение образовательной программы состоялся концерт: дети выступили на одной сцене с профессионалами и исполнили произведения русской классической музыки. В программе вечера прозвучали композиции Сергея Рахманинова, Дмитрия Шостаковича, Петра Чайковского и других выдающихся композиторов.

Для учителей музыкальных школ эксперты проекта провели творческую встречу, где обсудили современные методики преподавания.

Ранее сообщалось, что столица продолжает активно сотрудничать с другими странами в области развития культуры. Как отметил Сергей Собянин, в этом году московские учреждения организовали свыше 30 мероприятий международного уровня в городе и за рубежом.