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11 декабря, 17:09

Мэр Москвы

Собянин рассказал о развитии культурного сотрудничества Москвы с другими странами

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Столица продолжает активно сотрудничать с другими странами в области развития культуры. Как отметил Сергей Собянин, в этом году московские учреждения организовали свыше 30 мероприятий международного уровня в городе и за рубежом. Об этом он рассказал в своем официальном телеграм-канале.

"Несмотря на введенные против России ограничения, культурное сотрудничество Москвы и других стран активно развивается – проходят фестивали, концерты, конкурсы и выставки", – говорится в его публикации.

Градоначальник уточнил, что в текущем году успешно провели следующие мероприятия:

  • музыкальный фестиваль "Песни Победы: Unity songs";
  • V Московский международный конкурс пианистов Владимира Крайнева;
  • фестиваль "Музыкальная Евразия";
  • международный фестиваль африканской культуры AFROFEST;
  • участие Дома русского зарубежья имени Александра Солженицына в выставках российских издательств.

Мэр также обратил внимание, что в других странах тепло встречают российские творческие коллективы, а зарубежные таланты всегда с большим желанием соглашаются участвовать в московских культурных мероприятиях.

Ранее в столице началась культурно-гастрономическая программа "Московское чаепитие". Мероприятие посвящено традициям гостеприимства и истории города. Москвичей пригласили посетить ярмарку, поучаствовать в мастер-классах, побывать на экскурсиях и концертах. Все мероприятия в рамках программы продлятся до 8 января.

Москвичам рассказали о программе зимнего музыкального фестиваля "Зарядье"

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