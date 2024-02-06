06 февраля, 17:21Культура
Столичный Театр сатиры перенес два спектакля почти на три недели
Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Столичный Театр сатиры перенес две постановки "Муж и жена снимут комнату" и "История любовная" на более поздний срок. Об этом сообщается в телеграм-канале учреждения.
Первый и второй спектакли должны были пройти 8 и 11 февраля на сцене "Чердак Сатиры". Однако теперь они состоятся 28 февраля и 5 марта соответственно.
"Все приобретенные билеты действительны в новые даты. При оформлении возврата билетов, средства возвращаются в полном объеме", – подчеркнули в пресс-службе.
28 января в учреждении произошел пожар. Спасателям было трудно справляться с огнем из-за конструктивных особенностей здания. Через некоторое время возгорание успешно ликвидировали.
Театр планировал возобновить показ культурных постановок на основной сцене со 2 февраля. Часть постановок пришлось отменить из-за работ по восстановлению полноценного функционирования.
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