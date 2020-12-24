"Киноулица": Татьяна Васильева

В формате "уличных посиделок" ведущий программы Валентин Смирнитский вспоминает с актрисой Татьяной Васильевой популярную комедию "Самая обаятельная и привлекательная" и те улицы Москвы, на которых снимался этот фильм: Новый Арбат, Малую Бронную, 1-ый Щипковский переулок, Патриаршие пруды.

Помогает им в этом москвовед Михаил Жебрак. Он объяснит, почему именно эти улицы выбрал режиссер, чем интересны и знамениты эти места, и как они изменились сегодня. Подробнее – в программе "Киноулица".