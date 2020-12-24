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24 декабря, 12:00

Культура

"Киноулица": Татьяна Васильева

"Киноулица": Татьяна Васильева

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В формате "уличных посиделок" ведущий программы Валентин Смирнитский вспоминает с актрисой Татьяной Васильевой популярную комедию "Самая обаятельная и привлекательная" и те улицы Москвы, на которых снимался этот фильм: Новый Арбат, Малую Бронную, 1-ый Щипковский переулок, Патриаршие пруды.

Помогает им в этом москвовед Михаил Жебрак. Он объяснит, почему именно эти улицы выбрал режиссер, чем интересны и знамениты эти места, и как они изменились сегодня. Подробнее – в программе "Киноулица".

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Программа: Киноулица
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